Mardi 16 Décembre 2025

Le n°188 de La Lettre Pro L’Hebdo est disponible


Cette nouvelle édition met en lumière la radio à hauteur de voix. À travers des récits personnels et des trajectoires singulières, ce numéro explore les coulisses d’un média en perpétuelle transformation, entre exposition accrue, mutations professionnelles et quête de sens. Des parcours incarnés qui racontent la radio telle qu’elle se vit, loin des slogans et au plus près du micro.


Le n°188 de La Lettre Pro L’Hebdo est disponible

Au sommaire du n°188 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, Marion Gagnot livre un témoignage rare avec "L’Envers du micro". L’animatrice y retrace vingt ans de carrière marqués par des défis parfois absurdes, une notoriété amplifiée par les réseaux sociaux et une profession dont les codes ont profondément évolué.
Adressé à son fils, ce récit intime interroge la place de la radio musicale dans un écosystème médiatique désormais exposé, instantané et souvent brutal. Entre souvenirs personnels et regard lucide sur les dérives du métier, Marion Gagnot dévoile ce que le micro ne montre jamais.

Le numéro s’intéresse également au parcours d’Angie, animatrice à Kiss FM, dont l’itinéraire illustre une autre facette de la radio contemporaine. De la passion pour la voix au théâtre, du chant à l’antenne, son cheminement s’est construit entre formation, hasard et détermination. Aujourd’hui co-animatrice de la matinale, elle incarne une voix féminine affirmée, engagée dans un média en recomposition, où l’authenticité et la relation à l’auditeur restent des piliers malgré les transformations technologiques et organisationnelles.

Abonnez-vous pour ne rien manquer

En complément, L’Hebdo propose la Playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine, le Top 5 News des articles les plus lus sur lalettre.pro, ainsi qu’une sélection d’études audio et les verbatims de professionnels du secteur.
Le numéro 188 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d’un accès total et illimité à nos contenus, c’est par : chaque semaine, une cinquantaine d’exclusivités sont proposées sur le site.


Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


