Le n°188 de La Lettre Pro L’Hebdo est disponible

Le numéro s’intéresse également au parcours d’Angie, animatrice à Kiss FM, dont l’itinéraire illustre une autre facette de la radio contemporaine. De la passion pour la voix au théâtre, du chant à l’antenne, son cheminement s’est construit entre formation, hasard et détermination. Aujourd’hui co-animatrice de la matinale, elle incarne une voix féminine affirmée, engagée dans un média en recomposition, où l’authenticité et la relation à l’auditeur restent des piliers malgré les transformations technologiques et organisationnelles.