"Ma Vie en rose" : une deuxième saison sur Radio Clapas

La pétillante Danielle Avoiof a terminé sa première saison sur Radio Clapas. Elle en prépare déjà une deuxième. Dès la prochaine rentrée, son hebdomadaire "Ma vie rose" revient à l'antenne. Comédienne et réalisatrice, Danielle a pris l'habitude d'interviewer celles et ceux qu'elle croise au quotidien et qui éveillent sa curiosité. Chaque semaine, elle propose ainsi un condensé de voix "belles et touchantes".À la plage, dans le train, à vélo, au bureau... la première saison est à retrouver sur toutes les plateformes ou, plus simplement, en passant par ICI