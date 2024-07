Cet été, la "Grande Tournée de Radio Nova" fête ses 16 ans

Du 5 au 27 juillet, La "Grande Tournée de Radio Nova" sillonne à nouveau les routes de France au fil des régions, des fleuves, des côtes et des traditions locales pour partager à l’antenne et en direct les découvertes et les meilleurs moments avec des amoureux de la fête et de la musique.

À l’antenne, rendez-vous les mardis, jeudis et samedis de 19h à 20h en direct de Pantin, Lille, Reims, Pete The Monkey, Saint-Ouen, Marseille, le festival de Thau, Montpellier, Sète, Toulouse... et bien d’autres étapes à venir.

Cette tournée annuelle est rythmée par des lives, des DJ sets du Radio Nova Soundsystem et ses fameux blindtests.