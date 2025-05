Ici Lorraine réalise le rêve d’une auditrice pour la Fête des mères

L’opération repose sur la participation des enfants, invités à soumettre sur le site ici.fr le rêve de leur mère, à condition qu’il soit réalisable. Le dépôt des propositions est ouvert jusqu’au 24 mai. Le principe est de recueillir des témoignages concrets et personnels pour offrir à une mère un moment marquant, conçu comme un cadeau sur mesure, pouvant aller d’un voyage à une rencontre ou un objet symbolique. Le dénouement de l’opération aura lieu le dimanche 25 mai, entre 11h et 13h, dans l’émission "Bienvenue chez vous week-end". L’animateur se rendra directement au domicile de la gagnante pour lui révéler, en direct, la réalisation de son rêve. La séquence s’annonce comme un moment fort d’antenne, à la fois personnel et fédérateur, destiné à renforcer le lien émotionnel avec les auditeurs de la zone de diffusion.