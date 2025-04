Alouette en direct d’une ferme pour une matinale spéciale

Au cours de cette matinale, les auditeurs plongeront dans le quotidien d'un agriculteur engagé dans la transmission de son savoir-faire et de ses valeurs. À travers son témoignage, l'émission offrira un regard concret sur un secteur où tradition et innovation coexistent. Ce format immersif vise à présenter une vision authentique de l'agriculture contemporaine. Les rendez-vous traditionnels du "Matin Alouette" seront maintenus : informations, chroniques, jeux et interventions en direct, le tout adapté à ce contexte particulier. L'équipe promet un traitement à la fois informatif et convivial pour animer cette émission depuis un cadre insolite.

Les meilleurs moments de cette matinale seront disponibles en replay sur alouette.fr et sur les réseaux sociaux officiels de la radio