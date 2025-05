La radio suisse prépare son avenir au SwissRadioDay 2025

L’intelligence artificielle y est abordée sous l’angle de la programmation musicale, de la production de contenus et de la relation à l’audience. Une session est également consacrée à l’analyse des nouveaux formats en radio, avec un focus sur les contenus les plus performants et leur réception auprès du public.

Un temps sera dédié aux synergies entre radio et podcast, dans une logique de convergence plutôt que de distinction entre les deux univers. L’approche proposée vise à dépasser les cloisonnements traditionnels et à réfléchir aux modèles d’intégration éditoriale, technique et commerciale dans les offres audio globales.