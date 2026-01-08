Les grandes radios publiques face aux ruptures médiatiques

Vous aimerez aussi
Le 15 janvier 2026, Médias en Seine, festival fondé par franceinfo et le Groupe Les Echos - Le Parisien, réunira les professionnels des médias autour du thème « Nouveaux mondes, nouveaux pouvoirs ». Plusieurs figures du secteur radio et audio digital interviendront pour partager leurs réflexions sur la transformation des usages, des contenus et des modèles.
Parmi les intervenants attendus : Sibyle Veil, Présidente-Directrice Générale de Radio France, Cilla Benkö pour Sveriges Radio, Natacha Mercure de Radio-Canada, Florent Latrive pour Radio France et Martin Ajdari, Président de l’Arcom. Ces présences illustrent l’implication active des acteurs du média radio dans les débats structurants de la profession.
À 10h20 dans le Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, une séquence sera consacrée aux responsabilités spécifiques du service public dans un environnement médiatique polarisé. Interviendront à cette occasion Cilla Benkö (Sveriges Radio), Natacha Mercure (Radio-Canada), Jean-Paul Philippot (RTBF) et Sibyle Veil (Radio France). Un échange qui s’annonce essentiel pour les acteurs de l’audio face aux tensions politiques et aux attentes sociétales. À 12h05, Céline Pigalle, directrice du réseau ICI et de l’information locale pour Radio France, prendra part à une discussion sur le traitement de la politique dans un paysage médiatique fracturé.
Intelligence artificielle et innovation éditoriale
L’après-midi, au siège du Groupe Les Échos - Le Parisien, plusieurs séquences porteront sur les usages de l’intelligence artificielle dans l’audio. À 14h30, Florent Latrive, directeur adjoint de l'information à Radio France, interviendra dans un panel sur l’adoption opérationnelle de l’IA dans les rédactions. Les discussions couvriront les nouveaux services, les opportunités de monétisation, ainsi que les impacts organisationnels pour les rédactions radio.
Depuis sa première édition en 2018, Médias en Seine accorde une visibilité régulière aux évolutions du média radio et aux mutations du secteur audio digital. L’édition 2026 confirme cette dynamique avec des interventions de dirigeants, de responsables éditoriaux et d’experts venus de plusieurs continents.
L’événement affiche 6 500 inscrits, plus de 80 intervenants et la mobilisation de plus de 100 journalistes.
