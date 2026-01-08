Les grandes radios publiques face aux ruptures médiatiques

L’après-midi, au siège du Groupe Les Échos - Le Parisien, plusieurs séquences porteront sur les usages de l’intelligence artificielle dans l’audio. À 14h30, Florent Latrive, directeur adjoint de l'information à Radio France, interviendra dans un panel sur l’adoption opérationnelle de l’IA dans les rédactions. Les discussions couvriront les nouveaux services, les opportunités de monétisation, ainsi que les impacts organisationnels pour les rédactions radio.

Depuis sa première édition en 2018, Médias en Seine accorde une visibilité régulière aux évolutions du média radio et aux mutations du secteur audio digital. L’édition 2026 confirme cette dynamique avec des interventions de dirigeants, de responsables éditoriaux et d’experts venus de plusieurs continents.

L’événement affiche 6 500 inscrits, plus de 80 intervenants et la mobilisation de plus de 100 journalistes.