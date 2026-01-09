Le WorldDAB multiplie les rendez-vous autour du DAB+

L’année 2026 débute avec un agenda bien rempli pour WorldDAB, qui confirme sa présence à plusieurs grands rendez-vous dédiés à la radio et à l’audio digital. Dès le mois de février, les équipes seront au Saudi Media Forum à Riyad du 2 au 4 février, puis au Paris Radio Show les 3 et 4 février, où un stand permettra de rencontrer les représentants de l'organisation. Ces événements en présentiel marquent le lancement d’un premier semestre rythmé par des échanges autour des enjeux du DAB+ et des technologies de diffusion numérique. Le mois de février se poursuivra avec Radiodays Europe, du 22 au 24 février à Riga, en Lettonie. En parallèle, un séminaire du Spectrum and Networking Implementation Committee est prévu à Genève, à une date qui reste à confirmer.

