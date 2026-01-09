La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Vendredi 9 Janvier 2026 - 08:50

Le WorldDAB multiplie les rendez-vous autour du DAB+


Le WorldDAB participera à plusieurs événements au premier semestre 2026, dont le Paris Radio Show et le Radiodays Europe. L’organisation sera aussi présente à Riyad, Riga, Kuala Lumpur, Genève et clôturera ce cycle par le WorldDAB Automotive à Francfort en juin.



L’année 2026 débute avec un agenda bien rempli pour WorldDAB, qui confirme sa présence à plusieurs grands rendez-vous dédiés à la radio et à l’audio digital. Dès le mois de février, les équipes seront au Saudi Media Forum à Riyad du 2 au 4 février, puis au Paris Radio Show les 3 et 4 février, où un stand permettra de rencontrer les représentants de l'organisation. Ces événements en présentiel marquent le lancement d’un premier semestre rythmé par des échanges autour des enjeux du DAB+ et des technologies de diffusion numérique. Le mois de février se poursuivra avec Radiodays Europe, du 22 au 24 février à Riga, en Lettonie. En parallèle, un séminaire du Spectrum and Networking Implementation Committee est prévu à Genève, à une date qui reste à confirmer.


Ce rendez-vous hybride, à la fois en présentiel et en ligne, permettra de traiter des aspects techniques et stratégiques liés à la mise en œuvre du DAB+ à l’échelle internationale. Ces initiatives confirment l’ancrage de WorldDAB dans la structuration technique de l’écosystème radio numérique.

Kuala Lumpur et Francfort pour clôturer le semestre

Le WorldDAB sera également au cœur du symposium ABU DBS 2026, organisé à Kuala Lumpur du 30 mars au 2 avril. Cette présence inclura un stand, des sessions de conférence et des ateliers spécifiques autour du déploiement du DAB+.
Enfin, l’événement phare WorldDAB Automotive se tiendra à Francfort les 10 et 11 juin. Consacré aux usages et aux intégrations du DAB+ dans l’automobile, il occupera une place centrale dans le dispositif de WorldDAB pour le premier semestre.

Frédéric Brulhatour
