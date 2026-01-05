De Paris à Riga, la radio vous donne rendez-vous en 2026

Vous aimerez aussi
Le 15 janvier 2026, la 8e édition de Médias en Seine s’ouvrira à Paris, entre la Maison de la Radio et de la Musique et les locaux du journal Le Parisien. Créé par franceinfo et le Groupe Les Échos-Le Parisien, ce festival marque traditionnellement le début de l’année médiatique. Deux semaines plus tard, Longueur d’ondes prendra le relais du 28 janvier au 1er février à Brest. Ce festival de la radio et de l’écoute propose une offre de formation professionnelle dédiée aux métiers de la radio. En parallèle, les acteurs français de la radio et de l’audio digital se retrouveront à Paris Radio Show, du 3 au 4 février 2026. Ce salon regroupera les décideurs du secteur autour des enjeux actuels de la radio, de l’audio digital et du podcast.
Une dynamique internationale renforcée au printemps
Le 13 février 2026, la Journée mondiale de la radio (World Radio Day) sera célébrée comme chaque année. Cette date met en avant le rôle essentiel des radios dans la diffusion de l'information, leur capacité à fédérer et leur ancrage dans les territoires. À la mi-mars, la quatrième édition de Podcaston.org se déroulera du 14 au 20 mars. L'événement communautaire, à but non lucratif, est pensé comme un temps fort autour de la solidarité via l’audio.
Le mois de mars s’achèvera à Riga, en Lettonie, avec le retour de Radiodays Europe, du 22 au 24 mars 2026. Cet événement international attend plus de 1 500 participants issus de 65 pays, confirmant son rôle de rassemblement stratégique pour les professionnels du secteur radio/audio.
Des formats complémentaires au service des professionnels
Les formats plus régionaux, comme PodRennes, s’inscrivent également dans cette dynamique. Le 4 avril 2026, à Rennes, l’objectif de cette rencontre reste de "faire passer un bon moment", tout en proposant un espace d’échange autour du podcast, dans une ambiance conviviale. Le format hybride mêlant scène, discussions et détente participe à une structuration progressive des événements locaux.
Plus institutionnel, le NAB Show de Las Vegas, du 18 au 22 avril 2026, réunira les décideurs de l’avenir des médias, de la diffusion et de l’audio. Cette édition 2026 reste un moment attendu du calendrier mondial.
Un mois de mai marqué par deux temps forts européens
Les 20 et 21 mai 2026, The Podcast Show se tiendra à Londres. L’événement, qui revendique 25 000 visiteurs cumulés sur cinq éditions, s’est imposé comme un carrefour majeur du secteur audio. La tenue de cette nouvelle édition confirme son ancrage au Royaume-Uni.
En Allemagne, le 11 juin 2026, se déroulera WorldDAB Automotive, un événement annuel focalisé sur la radio numérique dans l’automobile. Il aura lieu à Francfort-sur-le-Main et s’inscrit dans la continuité des discussions sur l’intégration du DAB+ dans les véhicules.
Du 18 au 21 juin 2026, le RedTech Summit réunira sur la Costa Brava les dirigeants de la radio et de l’audio digital. L’événement organisé par RedTech International s’adresse à un public de décideurs, dans une logique de rencontres et d’échanges stratégiques.
Enfin, le semestre se clôturera le 27 août 2026 avec SwissRadioDay, au Kaufleuten de Zurich. L’événement, coorganisé depuis 1999 par la SSR, se tient en ligne et à l’antenne. Il reste un rendez-vous structurant pour le secteur radiophonique suisse.
