Mercredi 11 Février 2026 - 07:40

Radio Plus organisera la "Radio Run" les 28 et 29 mars 2026


Les samedi 28 et dimanche 29 mars, la "Radio Run" se tiendra à Douvrin autour d’un concept associant sport et univers radiophonique. Porté notamment par Radio Plus, l’événement rassemble déjà 770 inscrits et s’inscrit dans une logique de valorisation de cette radio de proximité.



La "Radio Run" se présente comme une course organisée autour du thème de la radio, avec une ambiance pensée en cohérence avec les codes radiophoniques et sonores. L’événement se déroulera sur deux jours, le samedi 28 et le dimanche 29 mars, à Douvrin, au cœur du Bassin Minier. Elle réunit déjà 770 inscrits, chiffre communiqué à ce stade de l’organisation. La dimension radio constitue l’axe central du dispositif, tant dans l’identité de l’événement que dans sa mise en œuvre, avec une attention portée à l’environnement sonore et à la présence des acteurs radio locaux.
La "Radio Run" est associée à Radio Plus contribuant à l’ancrage de l’événement dans l’écosystème local de la radio. Cette présence renforce la visibilité de la course auprès des auditeurs et s’intègre dans une logique de continuité entre événement de terrain.


Trois formats de course aux noms inspirés des fréquences

La "Radio Run" proposera trois parcours distincts, dont les distances sont directement associées à des appellations issues du vocabulaire radiophonique. Un parcours de 6 km  (La Micro-Onde), un deuxième de 12.5 km (La Fréquence Intermédiaire) et un troisième de 25 km (La Grande Antenne) sont programmés, permettant d’accueillir des profils variés de participants.
Ces formats s’inscrivent dans une narration globale autour des ondes et de la fréquence, en cohérence avec le positionnement radio de l’événement, qui associe sport, territoire et univers sonore dans un cadre local clairement identifié.

Infos et inscriptions : ICI


Tags : Douvrin, événement, proximité, Radio Plus



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


