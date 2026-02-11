Radio Plus organisera la "Radio Run" les 28 et 29 mars 2026

La "Radio Run" se présente comme une course organisée autour du thème de la radio, avec une ambiance pensée en cohérence avec les codes radiophoniques et sonores. L’événement se déroulera sur deux jours, le samedi 28 et le dimanche 29 mars, à Douvrin, au cœur du Bassin Minier. Elle réunit déjà 770 inscrits, chiffre communiqué à ce stade de l’organisation. La dimension radio constitue l’axe central du dispositif, tant dans l’identité de l’événement que dans sa mise en œuvre, avec une attention portée à l’environnement sonore et à la présence des acteurs radio locaux.

La "Radio Run" est associée à Radio Plus contribuant à l’ancrage de l’événement dans l’écosystème local de la radio. Cette présence renforce la visibilité de la course auprès des auditeurs et s’intègre dans une logique de continuité entre événement de terrain.

