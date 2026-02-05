À La Bellevilloise, le Paris Radio Show confirme sa place dans l’écosystème radio

Pour sa 21e édition, le Paris Radio Show a confirmé sa position de carrefour incontournable pour les acteurs de la radio et de l’audio digital. Pendant deux jours, les 3 et 4 février, l’événement s’est installé à La Bellevilloise à Paris, dans un format dense et resserré. Organisé par les Éditions HF et La Lettre Pro de la Radio, le PRS 2026 a rassemblé les professionnels du secteur autour d'un volume de 24 heures d’échanges, de réflexions, de démonstrations et de captations centrées exclusivement sur les enjeux de la radio et de l’audio.

L’édition 2026 a proposé 49 animations au total, articulées autour de 6 conférences Awards, 8 AnimActions, 3 ateliers, et 98 intervenants. Au croisement de la technique, du contenu et des usages, ces sessions ont permis de faire le point sur les évolutions de l’écosystème audio. L’événement a également accueilli 70 exposants, mettant en lumière outils, solutions, plateformes et initiatives en lien direct avec la radio et le digital audio.