À La Bellevilloise, le Paris Radio Show confirme sa place dans l’écosystème radio

Vous aimerez aussi
-
Le Podcasthon revient du 14 au 20 mars 2026
-
France – Belgique : deux modèles complémentaires pour porter le DAB+
-
Les Prix de La Lettre Pro de la Radio remis à plusieurs acteurs engagés au Paris Radio Show
-
Au Paris Radio Show, l'Arcom défend l'accès de la radio dans les voitures connectées
-
Au Paris Radio Show, Philippe Chapot invite à sortir du déni pour sauver la valeur de la radio
Pour sa 21e édition, le Paris Radio Show a confirmé sa position de carrefour incontournable pour les acteurs de la radio et de l’audio digital. Pendant deux jours, les 3 et 4 février, l’événement s’est installé à La Bellevilloise à Paris, dans un format dense et resserré. Organisé par les Éditions HF et La Lettre Pro de la Radio, le PRS 2026 a rassemblé les professionnels du secteur autour d'un volume de 24 heures d’échanges, de réflexions, de démonstrations et de captations centrées exclusivement sur les enjeux de la radio et de l’audio.
L’édition 2026 a proposé 49 animations au total, articulées autour de 6 conférences Awards, 8 AnimActions, 3 ateliers, et 98 intervenants. Au croisement de la technique, du contenu et des usages, ces sessions ont permis de faire le point sur les évolutions de l’écosystème audio. L’événement a également accueilli 70 exposants, mettant en lumière outils, solutions, plateformes et initiatives en lien direct avec la radio et le digital audio.
L’édition 2026 a proposé 49 animations au total, articulées autour de 6 conférences Awards, 8 AnimActions, 3 ateliers, et 98 intervenants. Au croisement de la technique, du contenu et des usages, ces sessions ont permis de faire le point sur les évolutions de l’écosystème audio. L’événement a également accueilli 70 exposants, mettant en lumière outils, solutions, plateformes et initiatives en lien direct avec la radio et le digital audio.
La dimension créative n’a pas été en reste, avec 8 podcasts enregistrés en public, reflétant la vitalité du format dans l’espace professionnel. L’événement a aussi été l’occasion de saluer plus de 25 bonnes idées issues du secteur, repérées et mises en valeur dans les différents espaces du salon. Enfin, 18 trophées ont été distribués à l’occasion des différentes remises de prix, dont ceux portés par La Lettre Pro de la Radio.
Une édition fidèle à son ADN, ouverte sur l’évolution
Le Paris Radio Show reste un lieu de convergence des parcours, comme en témoignent les nombreuses personnalités présentes. Cette 21e édition s’inscrit dans cette continuité tout en préparant la suite. Les Éditions HF ont d’ores et déjà annoncé d’importantes évolutions de lieux et de forme pour les prochaines éditions.
Le nombre de visiteurs pour l’édition 2026 s'établit à à 2 560 visiteurs et complète ainsi un bilan déjà riche en indicateurs concrets d’engagement de la filière autour de ce format désormais bien identifié.
Le nombre de visiteurs pour l’édition 2026 s'établit à à 2 560 visiteurs et complète ainsi un bilan déjà riche en indicateurs concrets d’engagement de la filière autour de ce format désormais bien identifié.