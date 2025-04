Bretagne 5 signe un partenariat avec Tébéo

Dans le cadre de cet accord, Bretagne 5 proposera à ses auditeurs deux émissions produites par Tébéo et présentées par Hubert Coudurier : "Le Café du Commerce" et "L'Invité". Les horaires de diffusion sont déjà annoncés : "Le Café du Commerce" sera diffusé chaque samedi à 11h02, avec une rediffusion le dimanche à 19h02. Quant à « L'Invité », il sera proposé chaque vendredi à 18h02, puis rediffusé le lundi suivant à 12h07.

Ce partenariat vise à renforcer l'offre médiatique en Bretagne, en croisant les expertises de la radio et de la télévision. En combinant les atouts de chacun, Bretagne 5 et Tébéo souhaitent offrir une couverture renforcée de l’actualité régionale. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de Bretagne 5, qui cherche à développer des synergies locales pour proposer une information diversifiée et accessible.