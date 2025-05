L'Eurovision 2025 à vivre avec Ici Alsace

À partir de ce lundi, 12 mai, Ici Alsace propose une semaine spéciale consacrée à l'Eurovision avec des reportages en coulisses à Bâle et à Mulhouse (qui accueille L’Euro village), des invités en direct et des vidéos coulisses à découvrir sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.

Au total, 37 chansons, disponibles sur ici.fr/Alsace, sont en compétition pour cette édition 2025 de l’Eurovision, dont celle de Louane qui représente la France. La chanteuse de 28 ans interprètera "Maman", une ballade hommage à sa mère décédée en 2014.

Tous les jours du 12 au 17 mai, Ici Alsace diffusera également le journal de l’Eurovision de Laurent Petitguillaume (06h45 en semaine et 08h30 le week-end).