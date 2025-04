France Inter : les chroniques de Bourseiller réunies en livre

Pensées initialement pour la matinale radio du week-end, ces chroniques se distinguent par leur format court et dense, idéal pour la radio. Leur transposition à l’écrit conserve cette précision temporelle : chaque texte vise juste, avec une durée et une structure adaptées aux contraintes du direct. Pour les professionnels de la radio et du podcast, ce travail illustre la possibilité d'une production de contenu à la fois régulière, réfléchie et percutante.

Depuis plusieurs saisons, la présence de Christophe Bourseiller à l’antenne incarne une forme de stabilité dans le flux. Sa voix, reconnaissable entre toutes, apporte un éclairage nuancé sur les transformations sociétales.