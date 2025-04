Ce 7 avril, RMC lance After Foot TV

RMC franchit une nouvelle étape dans la valorisation de ses contenus en lançant, ce 7 avril 2025, After Foot TV. Cette chaîne thématique entièrement dédiée à l’univers de l’After Foot est désormais accessible à plus de 10 millions de foyers. L’émission, célèbre pour son ton direct et ses débats animés autour de l’actualité footballistique, étend ainsi sa présence au format télévisé, en diffusion continue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Au programme : les grands rendez-vous de l’After, ses figures emblématiques comme Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, mais aussi des formats complémentaires et des émissions thématiques portées par des animateurs comme Nicolas Jamain, Thibaut Giangrande ou Nicolas Vilas.