RMC étend sa diffusion DAB+ à de nouveaux territoires

À compter de ce mercredi, les auditeurs de RMC pourront désormais écouter la radio dans les Côtes-d’Armor, le Finistère, le Morbihan et la Vendée. Cette première étape marque une extension géographique de la diffusion numérique terrestre de la radio info talk sport. RMC reste par ailleurs disponible sur l’ensemble du territoire via son site et son application .

Le dispositif sera complété dans un second temps. Dans les prochains mois, la diffusion DAB+ de RMC concernera également la Charente, ainsi que les zones de Montluçon, Bourges, Vierzon, Cholet, Salbris, Troyes, Laon, Nîmes et Saint-Étienne. Cette extension progressive vise à renforcer l’accessibilité aux programmes de la station dans un nombre croissant de bassins de vie.

Le DAB+ permet une écoute sans changement de fréquence, l’accès à un plus grand nombre de radios et des informations associées.