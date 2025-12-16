RMC étend sa diffusion DAB+ à de nouveaux territoires

Vous aimerez aussi
-
Novembre 2025 confirme le poids de la radio dans l’écoute digitale
-
RadioKing assure désormais la diffusion digitale de plus de 600 radios de NRJ Group
-
Radio BOA cherche des soutiens pour consolider sa diffusion en Bretagne
-
Ensemble pour le DAB+ réunit son écosystème pour préparer l’avenir
-
Jean-Baptiste Tuzet : "Crooner Radio incarne la nouvelle économie de la radio"
À compter de ce mercredi, les auditeurs de RMC pourront désormais écouter la radio dans les Côtes-d’Armor, le Finistère, le Morbihan et la Vendée. Cette première étape marque une extension géographique de la diffusion numérique terrestre de la radio info talk sport. RMC reste par ailleurs disponible sur l’ensemble du territoire via son site et son application .
Le dispositif sera complété dans un second temps. Dans les prochains mois, la diffusion DAB+ de RMC concernera également la Charente, ainsi que les zones de Montluçon, Bourges, Vierzon, Cholet, Salbris, Troyes, Laon, Nîmes et Saint-Étienne. Cette extension progressive vise à renforcer l’accessibilité aux programmes de la station dans un nombre croissant de bassins de vie.
Le DAB+ permet une écoute sans changement de fréquence, l’accès à un plus grand nombre de radios et des informations associées.
Le dispositif sera complété dans un second temps. Dans les prochains mois, la diffusion DAB+ de RMC concernera également la Charente, ainsi que les zones de Montluçon, Bourges, Vierzon, Cholet, Salbris, Troyes, Laon, Nîmes et Saint-Étienne. Cette extension progressive vise à renforcer l’accessibilité aux programmes de la station dans un nombre croissant de bassins de vie.
Le DAB+ permet une écoute sans changement de fréquence, l’accès à un plus grand nombre de radios et des informations associées.
L’arrivée de RMC en DAB+ en Vendée et en Bretagne s’inscrit dans un plan d’extension de la couverture de la radio. Cette évolution doit permettre à davantage de territoires de bénéficier d’une offre élargie, d’un accès simplifié aux radios françaises et d’une diffusion numérique sans recours à Internet .