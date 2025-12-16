La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mardi 16 Décembre 2025 - 15:35

RMC étend sa diffusion DAB+ à de nouveaux territoires


À partir de ce mercredi 17 décembre, RMC étend sa diffusion en DAB+ à de nouvelles zones en France. Cette évolution concerne dans un premier temps plusieurs départements de l’Ouest, avant une seconde phase de déploiement prévue dans les prochains mois. L’objectif est d’élargir l’accès aux programmes de la radio info talk sport via la diffusion numérique terrestre.


RMC étend sa diffusion DAB+ à de nouveaux territoires

À compter de ce mercredi, les  auditeurs de RMC pourront désormais écouter la radio dans les Côtes-d’Armor, le Finistère, le Morbihan et la Vendée. Cette première étape marque une extension géographique de la diffusion numérique terrestre de la radio info talk sport. RMC reste par ailleurs disponible sur l’ensemble du territoire via son site et son application .
Le dispositif sera complété dans un second temps. Dans les prochains mois, la diffusion DAB+ de RMC concernera également la Charente, ainsi que les zones de Montluçon, Bourges, Vierzon, Cholet, Salbris, Troyes, Laon, Nîmes et Saint-Étienne. Cette extension progressive vise à renforcer l’accessibilité aux programmes de la station dans un nombre croissant de bassins de vie.
Le DAB+ permet une écoute sans changement de fréquence, l’accès à un plus grand nombre de radios et des informations associées.

L’arrivée de RMC en DAB+ en Vendée et en Bretagne s’inscrit dans un plan d’extension de la couverture de la radio. Cette évolution doit permettre à davantage de territoires de bénéficier d’une offre élargie, d’un accès simplifié aux radios françaises et d’une diffusion numérique sans recours à Internet .


Tags : Bretagne, DAB+, diffusion, RMC, Vendée



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


