La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Lundi 13 Octobre 2025 - 16:15

EAR Podcast : la nouvelle mesure veut clarifier les audiences replay


Notez


Médiamétrie fait évoluer sa mesure des podcasts : la nouvelle méthodologie "EAR > Podcast", opérée désormais avec l’ACPM et conforme aux standards IAB Tech Lab, harmonise les règles de calcul et renforce la comparabilité internationale. En septembre, on compte 177 millions d’écoutes/téléchargements de podcasts français dans le monde, dont 143 millions en France.


Médiamétrie – EAR > Podcast – Septembre 2025 - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés
Médiamétrie – EAR > Podcast – Septembre 2025 - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés

Vous aimerez aussi
Les données utilisées par "EAR Podcast" sont issues des logs podcast fournis par l’éditeur ou ses hébergeurs. Dans ce cadre, Médiamétrie a scellé un partenariat stratégique avec l’ACPM qui assure la collecte, l’analyse et le contrôle de ces logs. Cette
infrastructure technique permet une harmonisation des règles de calculs, ainsi que l’application de filtrages conformes aux standards internationaux définis par l’IAB Tech Lab, permettant ainsi la comparabilité des résultats diffusés par Médiamétrie avec ceux diffusés par d’autres organismes. Cette étude dénombre les écoutes et téléchargements de podcasts de ses souscripteurs au sein du périmètre pris en compte pour la mesure. Les contenus mesurés sont des podcasts replay (émissions préalablement diffusées) et/ou des podcasts natifs.

Les es émissions radio les plus réécoutées en replay

Sur le périmètre mesuré, la hiérarchie de septembre place France Inter en tête avec 45.918 millions d’écoutes/téléchargements, devant RTL à 37.847 millions, France Culture à 26.536 millions, RMC à 24.545 millions et Europe 1 à 14.357 millions (base Monde). Ces volumes confirment le poids structurant du replay pour les marques éditeurs radio les plus installées.
Côté marques podcast, "Les Grosses Têtes" (RTL) mène la danse avec 17.386 millions d’écoutes/téléchargements, suivie de "L’After Foot" (RMC) à 13.007 millions, "Hondelatte raconte" (Europe 1) à 7.954 millions, "Affaires sensibles" (France Inter) à 6.922 millions et "L’Heure du crime" (RTL) à 4.211 millions (base Monde). Ces programmes, majoritairement "replay", illustrent la prime aux grandes franchises d’antenne en audio à la demande...

Un cadre commun et transparent

L'étude "EAR Podcast" recense les écoutes et téléchargements des souscripteurs, en replays d’émissions et/ou en podcasts natifs. La collecte et la certification par l’ACPM, l’harmonisation des règles de calcul et les filtrages IAB assurent un cadre commun, transparent et vérifiable pour l’écosystème radio et podcast.

Top 30 des marques podcast les plus écoutées

Médiamétrie – EAR > Podcast – Septembre 2025 - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés
Médiamétrie – EAR > Podcast – Septembre 2025 - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés

Médiamétrie – EAR > Podcast – Septembre 2025 - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés
Médiamétrie – EAR > Podcast – Septembre 2025 - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés

Tags : audience digitale, audience numérique, Europe, France Culture, France Inter, Médiamétrie, podcast, podcasts, replay, replays, RMC, RTL



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication