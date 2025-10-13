EAR Podcast : la nouvelle mesure veut clarifier les audiences replay

Vous aimerez aussi
Les données utilisées par "EAR Podcast" sont issues des logs podcast fournis par l’éditeur ou ses hébergeurs. Dans ce cadre, Médiamétrie a scellé un partenariat stratégique avec l’ACPM qui assure la collecte, l’analyse et le contrôle de ces logs. Cette
infrastructure technique permet une harmonisation des règles de calculs, ainsi que l’application de filtrages conformes aux standards internationaux définis par l’IAB Tech Lab, permettant ainsi la comparabilité des résultats diffusés par Médiamétrie avec ceux diffusés par d’autres organismes. Cette étude dénombre les écoutes et téléchargements de podcasts de ses souscripteurs au sein du périmètre pris en compte pour la mesure. Les contenus mesurés sont des podcasts replay (émissions préalablement diffusées) et/ou des podcasts natifs.
Les es émissions radio les plus réécoutées en replay
Sur le périmètre mesuré, la hiérarchie de septembre place France Inter en tête avec 45.918 millions d’écoutes/téléchargements, devant RTL à 37.847 millions, France Culture à 26.536 millions, RMC à 24.545 millions et Europe 1 à 14.357 millions (base Monde). Ces volumes confirment le poids structurant du replay pour les marques éditeurs radio les plus installées.
Côté marques podcast, "Les Grosses Têtes" (RTL) mène la danse avec 17.386 millions d’écoutes/téléchargements, suivie de "L’After Foot" (RMC) à 13.007 millions, "Hondelatte raconte" (Europe 1) à 7.954 millions, "Affaires sensibles" (France Inter) à 6.922 millions et "L’Heure du crime" (RTL) à 4.211 millions (base Monde). Ces programmes, majoritairement "replay", illustrent la prime aux grandes franchises d’antenne en audio à la demande...
Un cadre commun et transparent
L'étude "EAR Podcast" recense les écoutes et téléchargements des souscripteurs, en replays d’émissions et/ou en podcasts natifs. La collecte et la certification par l’ACPM, l’harmonisation des règles de calcul et les filtrages IAB assurent un cadre commun, transparent et vérifiable pour l’écosystème radio et podcast.