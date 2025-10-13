EAR Podcast : la nouvelle mesure veut clarifier les audiences replay

Les données utilisées par "EAR Podcast" sont issues des logs podcast fournis par l’éditeur ou ses hébergeurs. Dans ce cadre, Médiamétrie a scellé un partenariat stratégique avec l’ACPM qui assure la collecte, l’analyse et le contrôle de ces logs. Cette

infrastructure technique permet une harmonisation des règles de calculs, ainsi que l’application de filtrages conformes aux standards internationaux définis par l’IAB Tech Lab, permettant ainsi la comparabilité des résultats diffusés par Médiamétrie avec ceux diffusés par d’autres organismes. Cette étude dénombre les écoutes et téléchargements de podcasts de ses souscripteurs au sein du périmètre pris en compte pour la mesure. Les contenus mesurés sont des podcasts replay (émissions préalablement diffusées) et/ou des podcasts natifs.