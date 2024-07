Le Phare FM Paris Tour 2024 est lancé

À bord du Living Bus Phare FM , de lundi à vendredi, 6 émissions quotidiennes animées en studio, en plateau ou en extérieur sont proposées, abordant les thèmes des hauts et des bas dans les carrières sportives, la gestion du succès quand on est jeune, le danger du sport à haut niveau, l’environnement familial sacrifié et, bien sûr, le lien entre le sport et la foi.Le tout, agrémenté de nouvelles productions telles que "Les p’tits bouts de choux", "Bible, Corps et Sport" en partenariat avec l’Alliance Biblique Française, "Punchline" en partenariat avec Trans World Radio, issu des interviews planifiées ; mais aussi des épisodes inédits de "Dieu s’intéresse à vous", des témoignages spécial sport...