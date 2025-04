La Cité des sciences met le radio-transistor à l’honneur

La Cité des sciences et de l’industrie lance "Machine arrière", une nouvelle série d’expositions consacrée à l’histoire des techniques. Cette série s’articule autour de trois objets emblématiques de la communication : le radio-transistor, la machine à écrire et l’autochrome.

La première séquence de "Machine arrière" est consacrée au radio-transistor. Présentée du 6 mai au 2 novembre 2025 à la Cité des sciences, cette expo retrace la manière dont cet objet a transformé l’accès à l’information et à la musique. À travers une série de mises en scène, les visiteurs sont invités à découvrir comment la radio est devenue transportable et s’est détachée du cadre domestique. Le radio-transistor a ainsi accompagné la jeunesse des années 60 dans ses déplacements et a permis l’émergence de la culture de l’écoute mobile.