La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Lundi 13 Octobre 2025 - 05:35

Vingt épisodes, une exposition immersive portée par la CORLAB


Notez


Issu d’une série de 20 épisodes lancée en janvier 2025 sur les radios de la CORLAB, "Notes de comptoir" devient une exposition photo et sonore au Jardin Moderne (Rennes) du 5 novembre au 19 décembre 2025. L’ouverture donnera lieu à un plateau radio Canal B/Radio BOA, suivi d’un vernissage et d’un concert. Une extension transmedia qui relie l’antenne au terrain...



Vous aimerez aussi
"Notes de comptoir" est d’abord une collection radiophonique consacrée aux cafés-concerts de Bretagne, produite et diffusée par le réseau des radios associatives de la CORLAB. Vingt épisodes ont été mis à l’antenne dès janvier 2025, avant de trouver un prolongement en salle avec une exposition photo et sonore au Jardin Moderne, à Rennes, du 5 novembre au 19 décembre 2025. 
La photographe invitée, Sarah Chajari (L’Atelier du Canal), a suivi chaque enregistrement pour capter visages, gestes et atmosphères. Accrochées aux côtés des dispositifs d’écoute, ses images donnent à voir ce que les voix racontent : des lieux vivants, ancrés, essentiels à la vie culturelle locale. L’ensemble compose une expérience immersive où son et image dialoguent au service du récit audio.

Un lancement… en direct à l’antenne

Conçue par la CORLAB avec la complicité de Radio BOA, l’exposition est réalisée en partenariat avec Supermab et le Collectif Culture Bar-Bars, avec le soutien de la DRAC Bretagne, du Centre national de la musique et de la Région Bretagne. Une démarche collective qui illustre la capacité du secteur associatif à documenter et valoriser les lieux de musiques actuelles.
Le Jardin Moderne est situé 11, rue du Manoir de Servigné (ZI de Lorient) à Rennes. L’exposition est en accès libre pendant les horaires d’ouverture et a vocation à circuler ensuite dans les lieux qui ont inspiré le projet. Pour les radios et acteurs audio, "Notes de comptoir" offre un cas d’école de transformation d’un contenu antenne en expérience culturelle partagée.


L'ensemble des épisodes est en ligne ICI

Tags : CORLAB, exposition, podcast, podcasts, Radio BOA, Rennes



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 13 Octobre 2025 - 07:55 RTL lance une série audio pour percer le mystère Taylor Swift

Vendredi 10 Octobre 2025 - 14:50 CBC/Radio-Canada reste en tête du Canada Podcast Ranker €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication