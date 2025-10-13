Vingt épisodes, une exposition immersive portée par la CORLAB

Vous aimerez aussi
"Notes de comptoir" est d’abord une collection radiophonique consacrée aux cafés-concerts de Bretagne, produite et diffusée par le réseau des radios associatives de la CORLAB. Vingt épisodes ont été mis à l’antenne dès janvier 2025, avant de trouver un prolongement en salle avec une exposition photo et sonore au Jardin Moderne, à Rennes, du 5 novembre au 19 décembre 2025.
La photographe invitée, Sarah Chajari (L’Atelier du Canal), a suivi chaque enregistrement pour capter visages, gestes et atmosphères. Accrochées aux côtés des dispositifs d’écoute, ses images donnent à voir ce que les voix racontent : des lieux vivants, ancrés, essentiels à la vie culturelle locale. L’ensemble compose une expérience immersive où son et image dialoguent au service du récit audio.
Un lancement… en direct à l’antenne
Conçue par la CORLAB avec la complicité de Radio BOA, l’exposition est réalisée en partenariat avec Supermab et le Collectif Culture Bar-Bars, avec le soutien de la DRAC Bretagne, du Centre national de la musique et de la Région Bretagne. Une démarche collective qui illustre la capacité du secteur associatif à documenter et valoriser les lieux de musiques actuelles.
Le Jardin Moderne est situé 11, rue du Manoir de Servigné (ZI de Lorient) à Rennes. L’exposition est en accès libre pendant les horaires d’ouverture et a vocation à circuler ensuite dans les lieux qui ont inspiré le projet. Pour les radios et acteurs audio, "Notes de comptoir" offre un cas d’école de transformation d’un contenu antenne en expérience culturelle partagée.
