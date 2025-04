Europe 1 dévoile une collection de podcasts dédiée à 70 ans d’histoire politique

Pour inaugurer cette collection, Europe 1 consacre une première série aux présidents français de la Ve République. Au fil des décennies, la station a tendu son micro à tous les chefs d'État, offrant ainsi des témoignages authentiques et des regards inédits sur les événements majeurs de la vie politique.

Avec "Les Grands Entretiens", Europe 1 souhaite valoriser une partie de son patrimoine sonore en offrant aux auditeurs l’opportunité de revivre les grandes pages de l'histoire politique française. Les échanges retransmis permettent d'appréhender comment les grands événements ont été vécus et comment ils ont été partagés avec le public au moment de leur déroulement.