FGL célèbre la radio et l’Océan à Biscarrosse

Parmi les artistes attendus figurent Julie Zenatti, Lusaint, Trois Cafés Gourmands, Dr.Yaro, Lihn, Nej', 21 Juin le Duo, Esmée, Marie Sarah, ainsi qu’Aurélien Vivos, gagnant de The Voice 2023, et la DJ flûtiste Lia Moon. Une programmation qui confirme la volonté de la station de proposer un plateau de qualité, accessible à tous.

Depuis trois éditions, FGL associe à sa démarche artistique une ambition éco-responsable. L'événement a pour objectif de sensibiliser le public à la fragilité du littoral landais, particulièrement exposé à l'érosion et à la pollution. Cette année encore, un village "Mission Océan" sera installé avec animations et interventions d’animateurs éco-responsables.

Le plateau FGL reste l'un des plus grands événements radio gratuits de France, ayant attiré près de 12 000 spectateurs en 2024.