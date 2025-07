Voici le dernier numéro de La Lettre Pro de la Radio

Après 18 mois d’intense préparation, RCF et Radio Notre Dame fusionnent pour donner naissance à RCF Notre Dame. Un rapprochement attendu, mais non sans tensions, qui vise à renouveler le paysage radiophonique chrétien et à affirmer une identité forte.Fusion FM est une radio qui conserve l'esprit authentique d'une station locale, proposant de nombreuses informations de service. Elle joue un véritable rôle de lien social en tant que radio de proximité qui s'intéresse véritablement à ses auditeurs. C'est toute l'essence d'une station qui place l'humain au cœur de ses préoccupations, avec des programmes conçus pour et par les citoyens. Cette approche constitue la clé de son succès et garantit son avenir.À première vue, la radio est un média relativement sobre, 4% de la consommation énergétique du secteur audiovisuel selon l’ADEME. Mais ce chiffre ne dit pas tout. Et l’augmentation annoncée de 30% de l’empreinte carbone liée aux usages audiovisuels d’ici à 2030 rend la sobriété d’autant plus nécessaire. Traduire ce constat en une réalité tangible et en leviers d’action pour les radios associatives, c’est la mission que s’est donnée le projet Ondes Durables. Comment les radios associatives participent-elles à la transition écologique à l’ère du numérique et DAB+ ?Après quinze ans de parution mensuelle, La Lettre Pro de la Radio tourne une page, sans refermer le livre. Ce dernier numéro papier marque une transition vers une formule 100 % numérique, hebdomadaire et toujours engagée. Une nouvelle étape qui s’ouvre, l’occasion aussi de redécouvrir plus de 173 unes qui ont accompagné et nourri la profession depuis 2011. Dès la rentrée de septembre 2025, La Lettre Pro de la Radio devient La Lettre Pro – L’Hebdo. Ce nouveau rendez-vous gratuit, sous la forme d’un PDF d’une dizaine de pages, proposera chaque semaine l’essentiel de l’actualité de la radio et de l’audio digital. Il s’accompagnera de liens directs vers un contenu enrichi, 100 % numérique, accessible sur lalettre.pro.