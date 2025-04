Le Puy du Fou choisit Hit West pour lancer son spectacle "L’Épée du roi Arthur"

Quatre artistes sont annoncés sur scène : Joseph Kamel, Vitaa, Jérémy Frérot et Superbus. Le concert s’inscrit dans la stratégie de proximité de Hit West, première radio musicale dans l’Ouest. À cette occasion, la station délocalisera ses programmes et installera ses micros dans le Bourg du Puy du Fou, pour une émission spéciale en direct.

L’émission "After West", animée par Baptiste, Simon et Katell, sera diffusée de 17h à 19h. Elle comprendra des interviews des artistes présents et des échanges avec le public sur place. Hit West adapte ainsi son antenne pour offrir à ses auditeurs un accès privilégié à cet événement, tout en valorisant un partenariat régional avec l’un des principaux sites touristiques français.