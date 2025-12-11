Alouette installe son antenne au Zénith de Nantes avec Santa

Ce vendredi, Alouette installe son émission "Access Alouette" au Zénith de Nantes pour une heure d’antenne consacrée à la chanteuse Santa. En direct depuis la salle de concert, cette émission spéciale sera animée par Luka et diffusée simultanément sur l’antenne d’Alouette. Quelques heures avant son concert complet dans le cadre d’une tournée, Santa accordera une interview exclusive à Alouette. Elle reviendra sur son parcours, son actualité musicale et ses projets pour 2026. Marraine du Téléthon 2025, elle inscrit cette prise de parole dans une séquence médiatique plus large, centrée sur une tournée menée à travers les régions.

Dans le cadre d’un jeu-concours organisé à l’antenne, une dizaine d’auditeurs d’Alouette participeront à l’émission, auront l’opportunité de rencontrer Santa et d’assister au concert prévu le soir même au Zénith de Nantes.