Jeudi 11 Décembre 2025 - 09:10

Alouette installe son antenne au Zénith de Nantes avec Santa


Ce vendredi 12 décembre, de 16h à 17h, la première radio régionale de France diffusera en direct une émission spéciale "Access Alouette" depuis le Zénith de Nantes. En amont de son concert, Santa accordera une interview dans un dispositif radio en public, animé par Luka, relayé sur l’antenne FM, alouette.fr et l’application mobile de la station.


Ce vendredi, Alouette installe son émission "Access Alouette" au Zénith de Nantes pour une heure d’antenne consacrée à la chanteuse Santa. En direct depuis la salle de concert, cette émission spéciale sera animée par Luka et diffusée simultanément sur l’antenne d’Alouette.  Quelques heures avant son concert complet dans le cadre d’une tournée, Santa accordera une interview exclusive à Alouette. Elle reviendra sur son parcours, son actualité musicale et ses projets pour 2026. Marraine du Téléthon 2025, elle inscrit cette prise de parole dans une séquence médiatique plus large, centrée sur une tournée menée à travers les régions.
Dans le cadre d’un jeu-concours organisé à l’antenne, une dizaine d’auditeurs d’Alouette participeront à l’émission, auront l’opportunité de rencontrer Santa et d’assister au concert prévu le soir même au Zénith de Nantes.

Pour tenter leur chance, les auditeurs doivent écouter la matinale "Le Matin Alouette" entre 06h et 9h30. Les moments forts de cette émission spéciale seront diffusés en direct sur les réseaux sociaux officiels de la station et rendus accessibles en replay sur alouette.fr.

Tags : Alouette, concert, délocalisation, Nantes



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


