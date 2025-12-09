RTL inaugure "Le Très Grand Studio" pour marquer la 1000e du "Grand Studio RTL"

RTL crée un nouveau format musical en direct, baptisé "Le Très Grand Studio RTL', dans la continuité de son émission emblématique. Ce nouveau rendez-vous verra le jour à l’occasion de la 1000e émission du "Grand Studio RTL", et proposera de 20h à 22h une émission live.

La première édition de "Le Très Grand Studio RTL" aura lieu le mardi 9 décembre à 20h. La programmation artistique mise en avant pour cette première émission reflète une volonté de proposer un live musical ambitieux et fédérateur. Parmi les artistes annoncés : Benjamin Biolay, Clara Luciani, Marine, Alain Souchon, Pierre Souchon et Ours. Tous participeront à cette émission diffusée en direct sur RTL, mêlant performances musicales, échanges avec les artistes et séquences de live inédites.