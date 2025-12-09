RTL inaugure "Le Très Grand Studio" pour marquer la 1000e du "Grand Studio RTL"

Vous aimerez aussi
-
"Man I Need" d’Olivia Dean sacré plus grand titre de 2025 par BBC Radio 1
-
100% Radio mobilise son audience autour d’un concert gratuit à Albi
-
Classement "Le Radio Buzz 40" / La Lettre Pro de la Radio
-
Spotify dévoile les contenus audio les plus écoutés en 2025
-
Apple Music et Shazam dévoilent leurs classements de fin d’année
RTL crée un nouveau format musical en direct, baptisé "Le Très Grand Studio RTL', dans la continuité de son émission emblématique. Ce nouveau rendez-vous verra le jour à l’occasion de la 1000e émission du "Grand Studio RTL", et proposera de 20h à 22h une émission live.
La première édition de "Le Très Grand Studio RTL" aura lieu le mardi 9 décembre à 20h. La programmation artistique mise en avant pour cette première émission reflète une volonté de proposer un live musical ambitieux et fédérateur. Parmi les artistes annoncés : Benjamin Biolay, Clara Luciani, Marine, Alain Souchon, Pierre Souchon et Ours. Tous participeront à cette émission diffusée en direct sur RTL, mêlant performances musicales, échanges avec les artistes et séquences de live inédites.
La première édition de "Le Très Grand Studio RTL" aura lieu le mardi 9 décembre à 20h. La programmation artistique mise en avant pour cette première émission reflète une volonté de proposer un live musical ambitieux et fédérateur. Parmi les artistes annoncés : Benjamin Biolay, Clara Luciani, Marine, Alain Souchon, Pierre Souchon et Ours. Tous participeront à cette émission diffusée en direct sur RTL, mêlant performances musicales, échanges avec les artistes et séquences de live inédites.
Présenté par Eric Jean-Jean, ce nouveau format se veut un prolongement de l’esprit du "Grand Studio RTL", en élargissant l’approche éditoriale à des soirées multi-artistes.