FIP et Myd dressent la table sonore du réveillon de Noël

Ce mercredi 24 décembre à partir de 20h, la radio 100% musicale de Radio France renouvelle sa collaboration avec le DJ et producteur Myd pour une émission baptisée "FIP, Myd, les amis… À table !". Pensée comme une alternative aux classiques de fin d’année, cette programmation spéciale se prolongera "jusqu’au bout de la nuit", avec près de 9 heures de diffusion continue.

Myd, figure de la scène électronique française, connu pour son tube "The Sun", ses nombreux remixes et son album "Mydnight" (Ed Banger Records), a imaginé cette soirée comme une mixtape festive et inattendue. L’objectif affiché est clair : éviter "l’ennui des sempiternelles chansons de Noël". Il sera accompagné en studio par l’animatrice Émilie Blon-Metzinger, qui co-présentera l’émission avec lui.

