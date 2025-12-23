La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mardi 23 Décembre 2025 - 16:05

FIP et Myd dressent la table sonore du réveillon de Noël


Notez


Ce 24 décembre dès 20h, FIP bouscule les habitudes musicales des réveillons avec une contre-soirée imaginée par Myd. Pendant 9 heures, l’antenne de la radio musicale de Radio France diffusera une émission unique réunissant DJ sets, playlists d’artistes invités et ambiance de fête, sans les traditionnels tubes de Noël.


FIP et Myd dressent la table sonore du réveillon de Noël

Vous aimerez aussi

Ce mercredi 24 décembre à partir de 20h, la radio 100% musicale de Radio France renouvelle sa collaboration avec le DJ et producteur Myd pour une émission baptisée "FIP, Myd, les amis… À table !". Pensée comme une alternative aux classiques de fin d’année, cette programmation spéciale se prolongera "jusqu’au bout de la nuit", avec près de 9 heures de diffusion continue.
Myd, figure de la scène électronique française, connu pour son tube "The Sun", ses nombreux remixes et son album "Mydnight" (Ed Banger Records), a imaginé cette soirée comme une mixtape festive et inattendue. L’objectif affiché est clair : éviter "l’ennui des sempiternelles chansons de Noël". Il sera accompagné en studio par l’animatrice Émilie Blon-Metzinger, qui co-présentera l’émission avec lui.


Une table musicale composée de 9 artistes

Neuf artistes, conviés à la table de Myd, livreront chacun leur playlist idéale pour accompagner un repas de fête. Parmi les invités figurent Alice Moitié, Anaïs, Caribou, Giorgio Poi, Ino Casablanca, Khruangbin, Saya Gray, Sébastien Tellier et Tim Bernardes. Ces artistes proposeront leur propre sélection sonore dans un format libre, alternant ambiances électroniques, expérimentations et musiques d’ailleurs. Le résultat : plus de 10 heures de son inédit.

Une initiative éditoriale et technique 100 % FIP

Ce dispositif inédit s’inscrit dans la continuité des opérations spéciales développées par FIP ces dernières années. Fidèle à sa promesse de programmation musicale sans interruption ni publicité, la station du groupe Radio France conçoit cette "contre-soirée" comme une expérience d’écoute immersive. Le rendez-vous mise autant sur la qualité de la sélection que sur l’ambiance d’accompagnement qu’elle propose, à l’image de la ligne éditoriale de la station.

Tags : FIP, musique, Noël, Radio France, réveillon, soirée spéciale



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 22 Décembre 2025 - 14:50 Une campagne TV réalisée par les enfants pour "Mon petit France Inter" €

Vendredi 19 Décembre 2025 - 12:55 Classement "Le Radio Buzz 40" / La Lettre Pro de la Radio

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication