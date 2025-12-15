Le "RTS Christmas Live" 2025 met en scène les stars de demain

Le "RTS Christmas Live" 2025, "le plus grand concert gratuit du Sud", revient pour une nouvelle édition au Théâtre municipal de Béziers le lundi 22 décembre à partir de 19h. Ce show de Noël familial mettra en scène des talents âgés de 10 à 16 ans révélés dans la saison 11 de "The Voice Kids". Les artistes Eileen, Dony, Mariami, Diego, Milla, Gaëtan, Lola et Esteban, révélés dans le cadre des concours RTS, se produiront aux côtés de Charlotte, grande gagnante de l’édition 2025 de l’émission, pour un spectacle 100% talents du Sud présenté par Nico.

Pour assister à cet événement, les invitations sont à retirer gratuitement à l’Office de tourisme de Béziers ou à gagner sur le site rtsfm.com.