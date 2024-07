GROUPEdeRADiOS élargit son offre avec trois nouvelles radios Internet exclusives

"Le lancement de ces trois radios thématiques témoigne de la vitalité du secteur radiophonique. Il démontre la capacité d'adaptation des acteurs traditionnels face aux évolutions des habitudes d'écoute, en proposant des contenus de plus en plus spécialisés et accessibles via les nouvelles technologies" indique un communiqué.

Ces trois radios sont d’ores et déjà accessibles depuis les sites Internet lagrandemusique.fr et radiopaname.fr, depuis les applications mobile iOS et Android de La Grande Musique et de Radio Paname !, et depuis leurs applications Apple TV et Android TV. Ces trois nouvelles stations sont en cours de déploiement sur les principaux players partenaires (Radioplayer, Radioline, TuneIn, etc.).