CINEMUSIC est désormais disponible sur Freebox

Axée principalement sur les nouveautés et aussi sur les classiques du genre (chansons, pop, rock, soul, jazz ou orchestrales), elle propose une programmation éclectique de plus de 35 000 titres mise à jour quotidiennement selon l’actualité des films et des séries. Elle diffuse des exclusivités des bandes originales en avant-première nationale et parfois mondiale, des B.O. rares et inédites mais surtout introuvables en streaming, des podcasts et des dialogues de films dans toutes les langues.

CINEMUSIC est une radio associative à but non lucratif et à vocation culturelle destinée à promouvoir la musique à l’image, le travail de ses compositeurs, le 7e art dans son ensemble et tous les cinémas du monde.