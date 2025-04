Radio France : l’Orchestre National en tournée en Asie

L’Orchestre National de France effectue une tournée en Corée du Sud et en Chine du 29 avril au 6 mai 2025. Cette série de concerts conduit les musiciens à Séoul, Daegu, Bucheon et Pékin. L’orchestre est placé sous la direction de son directeur musical Cristian Măcelaru, en poste depuis 2020. Cette tournée marque la poursuite de la présence de l’ONF sur les grandes scènes internationales, après des étapes précédentes en Allemagne et en Espagne en 2024.

Le programme réunit plusieurs œuvres du répertoire français, notamment de Saint-Saëns, Bizet et Ravel, mais aussi des pièces de Rachmaninov. Trois solistes accompagnent l’orchestre pour cette tournée : les pianistes Alexandre Kantorow et Bruce Liu, ainsi que l’organiste Lucile Dollat, artiste en résidence à Radio France pour la saison en cours.