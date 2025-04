Deezer renforce son soutien auprès des festivals français

Parallèlement, certains abonnés Deezer bénéficieront d’expériences réservées, comme l’accès à des zones privilégiées ou à des coulisses. Ces formats visent à enrichir l’expérience sur site et à favoriser la proximité entre artistes et auditeurs.

En marge de sa présence sur le terrain, Deezer mettra en place un environnement numérique dédié dans son application. Cet espace propose des playlists thématiques par festival, des blind tests en ligne et l’accès à une billetterie intégrée. Le "Purple Club", programme relationnel de la plateforme, sert de canal de distribution pour des jeux-concours liés aux festivals. Ces fonctionnalités cherchent à prolonger l’engagement des utilisateurs avant, pendant et après l’événement.

Deezer veut inscrire cette stratégie dans une logique de soutien à l’écosystème musical national. En tant que plateforme française, elle développera une identité de marque fondée sur la proximité avec les scènes locales et les formats live.