Mardi 16 Décembre 2025 - 13:20

Champagne FM s’invite sur le plateau du Monopoly Reims


Hasbro lance une nouvelle édition du Monopoly dédiée à Reims, conçue en partenariat avec Champagne FM. Dans cette version locale du célèbre jeu, la radio figure directement sur le plateau et dans plusieurs cartes. À l’occasion de la sortie, Champagne FM a accompagné le lancement par une animation ouverte au public et par des opérations à l’antenne.



Hasbro a dévoilé le 12 décembre une édition du Monopoly entièrement consacrée à la ville de Reims. Cette version locale met en avant des lieux emblématiques de la cité, parmi lesquels la place Drouet-d’Erlon, la cathédrale Notre-Dame, le stade Auguste-Delaune ou encore le quartier du Boulingrin. Dans cette édition, Champagne FM est directement représentée sur le plateau du jeu, la radio locale apparaissant parmi les cartes rouges. Deux cartes de la Caisse de Communauté sont également dédiées à Champagne FM, intégrant ainsi la station dans le déroulement même de la partie.
Champagne FM a organisé un lancement événement au centre commercial de Cormontreuil. L’animation s’est déroulée de 14h à 17h30 et proposait au public de découvrir et de manipuler une version géante du jeu. Cette opération visait à faire découvrir l’édition rémoise dans un cadre convivial et accessible, tout en associant la radio locale à un événement culturel grand public

Une opération prolongée à l’antenne et en digital

Pour prolonger cette opération, Champagne FM met en jeu des exemplaires de Monopoly Reims. Les auditeurs peuvent tenter leur chance directement à l’antenne, complétée par des relais sur les supports numériques et les réseaux sociaux de la station. Cette activation s’inscrit dans une logique de valorisation de la marque radio auprès de son audience locale, en combinant présence physique, diffusion antenne et visibilité digitale.
Champagne FM se positionne comme la première radio locale de Champagne-Ardenne avec 110 100 auditeurs par jour et 360 200 auditeurs hebdomadaires. La station est diffusée sur 16 fréquences, dont 15 en FM et une en DAB+, et couvre cinq départements.
Tags : Champagne FM, Monopoly, partenariat, Reims



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


