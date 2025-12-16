Champagne FM s’invite sur le plateau du Monopoly Reims

Hasbro a dévoilé le 12 décembre une édition du Monopoly entièrement consacrée à la ville de Reims. Cette version locale met en avant des lieux emblématiques de la cité, parmi lesquels la place Drouet-d’Erlon, la cathédrale Notre-Dame, le stade Auguste-Delaune ou encore le quartier du Boulingrin. Dans cette édition, Champagne FM est directement représentée sur le plateau du jeu, la radio locale apparaissant parmi les cartes rouges. Deux cartes de la Caisse de Communauté sont également dédiées à Champagne FM, intégrant ainsi la station dans le déroulement même de la partie.

Champagne FM a organisé un lancement événement au centre commercial de Cormontreuil. L’animation s’est déroulée de 14h à 17h30 et proposait au public de découvrir et de manipuler une version géante du jeu. Cette opération visait à faire découvrir l’édition rémoise dans un cadre convivial et accessible, tout en associant la radio locale à un événement culturel grand public