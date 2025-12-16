Champagne FM s’invite sur le plateau du Monopoly Reims

Vous aimerez aussi
-
iHeartMedia et TikTok unissent leurs forces pour rapprocher radio, podcast et création digitale
-
Global fait rayonner la radio britannique sur la scène olympique
-
RCA La Radio s’associe au Point pour une édition spéciale consacrée à Nantes
-
Radio France consolide son partenariat avec l’État pour diffuser les alertes en cas de crise
-
NRJ devient la radio officielle de la Star Academy sur TF1
Hasbro a dévoilé le 12 décembre une édition du Monopoly entièrement consacrée à la ville de Reims. Cette version locale met en avant des lieux emblématiques de la cité, parmi lesquels la place Drouet-d’Erlon, la cathédrale Notre-Dame, le stade Auguste-Delaune ou encore le quartier du Boulingrin. Dans cette édition, Champagne FM est directement représentée sur le plateau du jeu, la radio locale apparaissant parmi les cartes rouges. Deux cartes de la Caisse de Communauté sont également dédiées à Champagne FM, intégrant ainsi la station dans le déroulement même de la partie.
Champagne FM a organisé un lancement événement au centre commercial de Cormontreuil. L’animation s’est déroulée de 14h à 17h30 et proposait au public de découvrir et de manipuler une version géante du jeu. Cette opération visait à faire découvrir l’édition rémoise dans un cadre convivial et accessible, tout en associant la radio locale à un événement culturel grand public
Champagne FM a organisé un lancement événement au centre commercial de Cormontreuil. L’animation s’est déroulée de 14h à 17h30 et proposait au public de découvrir et de manipuler une version géante du jeu. Cette opération visait à faire découvrir l’édition rémoise dans un cadre convivial et accessible, tout en associant la radio locale à un événement culturel grand public
Une opération prolongée à l’antenne et en digital
Pour prolonger cette opération, Champagne FM met en jeu des exemplaires de Monopoly Reims. Les auditeurs peuvent tenter leur chance directement à l’antenne, complétée par des relais sur les supports numériques et les réseaux sociaux de la station. Cette activation s’inscrit dans une logique de valorisation de la marque radio auprès de son audience locale, en combinant présence physique, diffusion antenne et visibilité digitale.
Champagne FM se positionne comme la première radio locale de Champagne-Ardenne avec 110 100 auditeurs par jour et 360 200 auditeurs hebdomadaires. La station est diffusée sur 16 fréquences, dont 15 en FM et une en DAB+, et couvre cinq départements.
Champagne FM se positionne comme la première radio locale de Champagne-Ardenne avec 110 100 auditeurs par jour et 360 200 auditeurs hebdomadaires. La station est diffusée sur 16 fréquences, dont 15 en FM et une en DAB+, et couvre cinq départements.