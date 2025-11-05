Global fait rayonner la radio britannique sur la scène olympique

Le groupe Global devient Official Audio & Outdoor Partner de Team GB jusqu’aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028. L’annonce intervient à 100 jours de l’ouverture des Jeux d’hiver de Milano Cortina 2026, marquant une extension de l’accord signé pour Paris 2024, où Global était partenaire audio exclusif.

Le nouvel accord associe désormais les plateformes audio, vidéo et outdoor du groupe, offrant aux marques une visibilité unifiée sur l’ensemble du territoire britannique. Le dispositif permettra de faire vivre les Jeux "on air, online et on billboards", mêlant diffusion radio, contenus numériques et affichage dynamique. Les activations des sponsors de Team GB, déjà amplifiées lors de Paris 2024, pourront désormais s’étendre simultanément aux univers radio et extérieur.