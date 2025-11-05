La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mercredi 5 Novembre 2025 - 16:20

Global fait rayonner la radio britannique sur la scène olympique


Notez


Le groupe britannique, déjà partenaire audio officiel de la délégation olympique à Paris 2024, élargit l’accord aux supports extérieurs. Global mettra en scène l’expérience radio et audio des Jeux d’hiver 2026 et des Jeux 2028 à travers ses marques et son écosystème numérique.



Vous aimerez aussi
Le groupe Global devient Official Audio & Outdoor Partner de Team GB jusqu’aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028. L’annonce intervient à 100 jours de l’ouverture des Jeux d’hiver de Milano Cortina 2026, marquant une extension de l’accord signé pour Paris 2024, où Global était partenaire audio exclusif.
Le nouvel accord associe désormais les plateformes audio, vidéo et outdoor du groupe, offrant aux marques une visibilité unifiée sur l’ensemble du territoire britannique. Le dispositif permettra de faire vivre les Jeux "on air, online et on billboards", mêlant diffusion radio, contenus numériques et affichage dynamique. Les activations des sponsors de Team GB, déjà amplifiées lors de Paris 2024, pourront désormais s’étendre simultanément aux univers radio et extérieur.

Radio, podcasts et affichage réactif

"Avec Sport by Global, nous combinons la puissance de la radio en direct et des podcasts avec la portée de l’affichage extérieur et l’énergie narrative de la vidéo. Les audiences peuvent s’attendre à des panneaux dynamiques réagissant aux moments de médaille, à des contenus exclusifs en coulisses et à bien d’autres expériences", précise Mike Gordon.
L’objectif : créer un écosystème audio-visuel réactif, capable d’unir narration, diffusion en direct et affichage connecté.

Tags : Global, partenariat, Royaume-Uni, sport



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication