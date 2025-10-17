La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

Radio France consolide son partenariat avec l’État pour diffuser les alertes en cas de crise €



Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur, et Sibyle Veil, présidente-directrice générale de Radio France, ont signé le 15 octobre 2025 une nouvelle convention de partenariat. Cet accord réaffirme le rôle stratégique de la radio publique dans la diffusion des alertes et l’information des citoyens en cas de crise.
Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur, et Sibyle Veil, présidente-directrice générale de Radio France, ont signé le 15 octobre 2025 une nouvelle convention de partenariat. Cet accord réaffirme le rôle stratégique de la radio publique dans la diffusion des alertes et l’information des citoyens en cas de crise.
Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.
Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html
Déjà inscrit ?
Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur, et Sibyle Veil, présidente-directrice générale de Radio France, ont signé le 15 octobre 2025 une nouvelle convention de partenariat. Cet accord réaffirme le rôle stratégique de la radio publique dans la diffusion des alertes et l’information des citoyens en cas de crise.
Radio France consolide son partenariat avec l’État pour diffuser les alertes en cas de crise
Rédigé le Vendredi 17 Octobre 2025

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication