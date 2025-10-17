Radio France consolide son partenariat avec l’État pour diffuser les alertes en cas de crise €

Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur, et Sibyle Veil, présidente-directrice générale de Radio France, ont signé le 15 octobre 2025 une nouvelle convention de partenariat. Cet accord réaffirme le rôle stratégique de la radio publique dans la diffusion des alertes et l’information des citoyens en cas de crise.
