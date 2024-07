Paris Media Centre : l'Agence FG à la direction artistique de la soirée d'ouverture

Le Paris Media Centre proposera de (re)découvrir la ville-hôte, l’attractivité parisienne, forte de son patrimoine culturel et historique exceptionnel et de ses récentes transformations vers une ville plus durable et inclusive, avec un programme de contenus exclusif et thématisé pour les journalistes et créateurs de contenus.

À l'occasion de cette soirée réservée aux journalistes au Paris Media Centre, l'Agence FG assurera le booking de l’artiste parisienne Nataly K, DJ House résidente de Club FG.

L'Agence FG, agence de conseil artistique et évènementielle de la Maison FG, experte sur le sound design et la sonorisation d’enseignes dans le retail, en mobilité, et dans les lieux de vie, pour des institutions et marques internationales.