Audio digital : Maison FG conforte sa place dans le top 10 français

Trois autres flux thématiques réalisent des scores importants à l’échelle mondiale : FG Chic atteint 333 056 écoutes, FG Starter by Hakimakli 238 078, et FG Deep Dance 218 898.

Les radios diffusées en DAB+ sous la bannière de Maison FG participent également à cette dynamique. Maxximum, station dédiée à la découverte électronique et émise à Paris, comptabilise 115 828 écoutes digitales sur le mois. FG Dance, quant à elle, diffusée à Paris/Île-de-France, Marseille, Nice/Cannes ainsi qu’à Bordeaux et dans le Bassin d’Arcachon, totalise 100 410 écoutes.