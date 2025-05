Le GRER consacre un séminaire à la radio des exils

L’enjeu de ce séminaire est de replacer la radio dans un cadre plus large d’expressions culturelles et politiques liées à la migration. Ces émissions, longtemps marginales, témoignent de l’agentivité des migrants et migrantes, qui ont utilisé les canaux radiophoniques pour affirmer leur présence et produire leurs propres récits. Le GRER souligne qu’à travers ces expériences, la radio contribue à l’émergence de nouvelles formes de radiophonie, souvent hybrides, transnationales et ancrées dans des logiques communautaires ou diasporiques.

Le séminaire se tiendra en ligne le samedi 17 mai 2025, de 9h à 11h30. Aucune inscription n’est requise. L’accès est libre via Zoom en cliquant ICI.