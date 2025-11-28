L’avenir de la radio en débat au salon Presse & Médias au Futur

Dans un contexte de transformation accélérée, la radio reste un média quotidien pour plus de 60% des Français. Elle continue d’être écoutée mais doit désormais composer avec des usages plus segmentés et une concurrence accrue dans l’environnement audio. Le recul de l’écoute linéaire, notamment chez les jeunes publics, interroge les professionnels sur la capacité de la radio à s’adapter (durablement) aux attentes numériques.

La montée en puissance du podcast et des formats courts en replay modifie en profondeur la relation entre les auditeurs et les contenus. L’approche dite "à la demande" ("j'écoute les contenus de mon choix, où je veux et quand je veux”) redéfinit les usages. Les frontières entre radio traditionnelle et plateformes de diffusion s’estompent, contribuant à faire émerger le terme "audio" comme nouveau référent sectoriel.

