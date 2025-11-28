L’avenir de la radio en débat au salon Presse & Médias au Futur

-
Dans un contexte de transformation accélérée, la radio reste un média quotidien pour plus de 60% des Français. Elle continue d’être écoutée mais doit désormais composer avec des usages plus segmentés et une concurrence accrue dans l’environnement audio. Le recul de l’écoute linéaire, notamment chez les jeunes publics, interroge les professionnels sur la capacité de la radio à s’adapter (durablement) aux attentes numériques.
La montée en puissance du podcast et des formats courts en replay modifie en profondeur la relation entre les auditeurs et les contenus. L’approche dite "à la demande" ("j'écoute les contenus de mon choix, où je veux et quand je veux”) redéfinit les usages. Les frontières entre radio traditionnelle et plateformes de diffusion s’estompent, contribuant à faire émerger le terme "audio" comme nouveau référent sectoriel.
Des intervenants au cœur de l’écosystème radio
Pour analyser ces évolutions, la table ronde du Salon Presse & Médias au Futur réunira plusieurs acteurs clés du secteur :
Fabrice Gauthier (Broadcast-associés et LaboutiqueBroadcast.fr) animera les échanges. Il sera accompagné de Romain Laleix (Arcom), Arnaud Beaussier (Replay News, IA Radio), Régis Verbiguié (Radioplayer France) et Jean-Marc Courrèges-Cenac (CNRA, Les Locales). Chacun apportera son éclairage sur les perspectives à venir pour la radio et l’audio digital.
Organisé à Paris 15e (NewCap Center), ce temps fort professionnel permettra d’explorer les défis technologiques, les mutations d’usage et les enjeux de régulation qui accompagnent la transition du média radio vers un environnement numérique élargi.