CARTE BLANCHE - La France : le pays ou les radios comptent avant de programmer...

Chez nous, quand j’écoute une radio rock, soudain, paf : un son qui n’a rien de rock vient casser l’ambiance. Même scénario chez d’excellents confrères electro : un titre improbable déboule et ruine la cohérence du format. Et que dire de certaines radios oldies, censées préserver la musique patrimoniale, qui se mettent à jouer… des nouveautés.

Alors, d’où vient ce grand écart permanent ? De ce qui empêche nos radios thématiques d’être… thématiques : les quotas. Bienvenue en France, le pays où la programmation musicale n’est pas une affaire d’oreille, mais de calculatrice. Ici, on n’accorde pas sa grille : on l’optimise pour éviter le carton jaune de l'ARCOM. Chez nous, impossible d’offrir une radio 100% cohérente, même quand l’auditeur en rêve. Il faut respecter ses quotas… pendant que ton concurrent, une plateforme made in US, vient te piquer tes auditeurs sans aucune règle à suivre.