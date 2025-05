NRJ installe son Music Tour à l’Hippodrome ParisLongchamp

La scène du NRJ Music Tour, installée à l’Hippodrome ParisLongchamp, accueillera le 11 mai à partir de 19h45 plusieurs artistes présents dans la programmation actuelle de la station. À l’affiche figurent notamment Aya Nakamura, Charlotte Cardin, Amir, Pierre Garnier, Helena, Joé Dwèt Filé et DJ Bens. Le pré-show sera assuré par Morgan Nagoya. L’accès au concert est gratuit mais uniquement possible sur invitation. Les places sont à gagner en écoutant NRJ, en se rendant sur le site nrj.fr ou via les réseaux sociaux de la radio. Cet événement s’inscrit dans une journée plus large coorganisée avec France Galop dans le cadre des Émirates Poules d’Essai. Dès 12h, le public pourra assister aux courses hippiques et participer à de nombreuses animations proposées sur place.