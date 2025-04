Strasbourg accueillera le Festival du Livre Audio et du Podcast

Du 13 au 24 mai 2025, le Festival du Livre Audio et du Podcast investira divers lieux culturels de Strasbourg. Organisé par l’association La Plume de Paon, il propose une programmation variée pour les amateurs et les professionnels du secteur. En mettant en avant l’écoute, la voix et la création sonore, le festival s’attache à explorer les multiples usages et potentialités de la transmission orale aujourd'hui.

Parmi les événements annoncés, plusieurs lectures immersives auront lieu, notamment "Au creux de votre oreille" le 14 mai à l'Espace Django. Ce dispositif, mis en œuvre par la compagnie L’Écrit du Son, associe lecture à voix haute et création sonore individuelle pour chaque auditeur équipé de casque. Cette approche cherche à recréer une intimité auditive dans un cadre collectif, en mettant en valeur les œuvres de la collection Graines d’Ours.