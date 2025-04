Fête de la radio : le kit de communication est disponible

1. Des affiches personnalisables et multicolores

Le kit comprend plusieurs affiches en formats PDF (pour modification via Illustrator) et PNG. Ces affiches s’adaptent à tous types d’événements : portes ouvertes, émissions spéciales, concerts, rencontres auditeurs, animations digitales, etc.

Vous pouvez y ajouter votre logo dans les zones prévues à cet effet et modifier les textes pour les adapter à votre programmation.



2. Le bloc marque officiel

C’est l’identité graphique de la Fête de la Radio 2025. Le bloc marque regroupe les logos des partenaires officiels qui doivent impérativement figurer sur tous les supports si vous n’utilisez pas les visuels fournis directement. Ce bloc est disponible au format PNG transparent.



3. Une présentation de l’opération

Un document d’introduction vous est fourni pour expliquer le contexte et les enjeux de la Fête de la Radio 2025. Il est idéal pour présenter la démarche à vos partenaires ou sponsors, et ainsi renforcer vos projets événementiels.



4. Des bandeaux web & réseaux sociaux

Déclinés aux formats numériques (PNG), ces visuels sont prêts à être utilisés sur vos sites web, newsletters, pages Facebook, comptes Instagram ou Twitter. Vous pouvez ainsi intégrer facilement la Fête de la Radio à votre communication digitale.



5. Un formulaire de déclaration d’événement

Déclarez votre initiative en ligne via le formulaire prévu sur le site de la Fête de la Radio. Cela permet à l’équipe de compiler un programme national qui sera diffusé sous forme de PDF et de flipbook pour le grand public.



6. Des éléments audio et vidéo

Jingles, voix-off, clips vidéo… Le kit propose également du contenu sonore et visuel prêt à être diffusé à l’antenne ou en ligne. Ces éléments apportent une touche festive et professionnelle à votre participation.