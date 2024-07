Hit FM reste "la première radio locale du Gers"

"Hit FM poursuit sa progression, et conforte son statut de première radio locale du Gers. C'est une grande fierté et une vraie satisfaction. Je voudrais une nouvelle fois remercier tous nos auditeurs pour leur fidélité. Vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux à vous brancher sur Hit FM dans le Gers, mais également dans les Hautes-Pyrénées, le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne, ou encore la Haute-Garonne. Je souhaite également remercier tous nos partenaires (entreprises, institutions, associations) qui sont également de plus en plus nombreux à nous témoigner de leur confiance. Je tiens par ailleurs à avoir une pensée toute particulière pour mon équipe (journalistes, animateurs, commerciaux, techniciens) qui est à l'origine de cette réussite" a indiqué Patrick Canovas, directeur de la radio Hit FM.