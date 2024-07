Voici le n° 164 de La Lettre Pro de la Radio

Depuis le 1er juillet et jusqu’au 25 août, France Musique se met à l’heure d’été avec "une grille ambitieuse", selon le directeur de la chaîne, Marc Voinchet. Nouveautés, rendez-vous inédits, fondamentaux et, bien sûr, directs depuis les festivals sont au rendez-vous.Dans l’univers de Radio France, la matinale de Mouv’ ne ressemble à aucune autre et pour cause, elle s’adresse a un public différent, avec un ton différent et c’est ce qui en fait sa force. À sa tête depuis début 2022, l’animatrice journaliste Virginie Hilssone-Lévy et sa bande viennent de conclure une saison positive pour l’émission et sont déjà en pleine forme à l’idée d’imaginer la rentrée prochaine. On fait le bilan de la saison 2023-2024 et l’on anticipe la suivante en sa compagnie.Depuis plus de 25 années, le secteur de la Charente est baigné par l'équipe ondes Demoiselle FM qui accompagne les locaux tout au long de l'année. Parallèlement à cela et compte tenu de la forte dimension touristique de la région, la radio met un point d'orgue à prendre le rôle de passerelle entre les opportunités du territoire et la présence des estivants. Un double objectif qui apporte un vent de fraîcheur et de diversité permanente au coeur de l'antenne. Pascal d'Armandieu nous explique les tenants et aboutissants de ce positionnement hybride.