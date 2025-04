Le réseau Ici veut célébrer l’optimisme régional

Tout au long de la journée, les 44 locales du réseau diffuseront reportages, interviews et témoignages illustrant ces thèmes positifs. Ce matin, l'opération a débuté à 05h avec la publication sur ici.fr d'une carte interactive de l'optimisme. De 6h à 9h, "ici Matin" propose reportages et interventions en direct sur les antennes locales. À 09h, les émissions "Bienvenue chez vous" donnent la parole aux auditeurs pour recueillir leurs témoignages sur leurs sources d'espérance et de joie.

Par ailleurs, et dans le cadre de cette journée spéciale, Ici a fait une nouvelle fois appel appel à l'intelligence artificielle pour compiler et analyser les informations issues de ses antennes et du site ici.fr. Cette démarche permet de réaliser une synthèse des tendances émergentes à travers l'ensemble des régions.