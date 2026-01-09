RTL consacre une journée spéciale à Daniel Balavoine

Le 14 janvier, RTL dédie sa grille à Daniel Balavoine à l’occasion des 40 ans de sa disparition. Tout au long de la journée, la station proposera une programmation musicale spéciale permettant de redécouvrir les titres les plus emblématiques de l’artiste.

Trois temps forts sont programmés sur RTL autour de cette journée hommage. À 9h25, Anthony Martin présentera "La pépite du jour", une chronique consacrée à l’artiste. À 13h, Amandine Bégot animera "Les auditeurs ont la parole", durant laquelle les témoignages seront recueillis par téléphone au 3210, par SMS au 64 900, ou via l’application RTL. En soirée, André Dussollier et Isabelle Choquet proposeront à 20h "Le grand récit", suivi à 21h par l’émission musicale "Bonus Track" présentée par Éric Jean-Jean.

