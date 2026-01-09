La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Vendredi 9 Janvier 2026 - 13:15

RTL consacre une journée spéciale à Daniel Balavoine


À l’occasion des 40 ans de la disparition de Daniel Balavoine, RTL propose une journée d’antenne spéciale le mardi 14 janvier. Plusieurs temps forts éditoriaux rythmeront cette programmation, accompagnée d’une série de podcasts en quatre volets disponibles depuis le 9 janvier sur RTL.fr et l’application RTL.



Le 14 janvier, RTL dédie sa grille à Daniel Balavoine à l’occasion des 40 ans de sa disparition. Tout au long de la journée, la station proposera une programmation musicale spéciale permettant de redécouvrir les titres les plus emblématiques de l’artiste. 
Trois temps forts sont programmés sur RTL autour de cette journée hommage. À 9h25, Anthony Martin présentera "La pépite du jour", une chronique consacrée à l’artiste. À 13h, Amandine Bégot animera "Les auditeurs ont la parole", durant laquelle les témoignages seront recueillis par téléphone au 3210, par SMS au 64 900, ou via l’application RTL. En soirée, André Dussollier et Isabelle Choquet proposeront à 20h "Le grand récit", suivi à 21h par l’émission musicale "Bonus Track" présentée par Éric Jean-Jean.


Parallèlement à la programmation en direct, RTL mettra à disposition une série de quatre épisodes de podcast intitulée "La saga Balavoine", disponible dès ce vendredi 9 janvier sur son site et son application. Produite par Thomas Pierre, cette série retrace le parcours de l’artiste à travers les témoignages de proches et de collaborateurs : Guy Balavoine, Claire Balavoine, Monique Le Marcis et Thierry Rouault, entre autres. Les épisodes couvrent les thématiques suivantes : les débuts, l’engagement, la notoriété et l’héritage artistique.


Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


