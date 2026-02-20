La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Vendredi 20 Février 2026 - 06:50

Neuf jours de direct depuis la plus grande ferme de France pour RTL


Notez


Du 21 février au 1er mars, RTL installe son antenne au Salon International de l’Agriculture. Pendant 9 jours, la station proposera émissions en direct jeu national avec 8 "Valises RTL" dans 8 régions et une "Valise en Or" au SIA, ainsi qu’un dispositif éditorial quotidien consacré à l’actualité agricole et environnementale.



Vous aimerez aussi
RTL sera présente au Salon International de l’Agriculture du 21 février au 1er mars. La station annonce une programmation spéciale avec des émissions en direct depuis le Salon, des invités et des échanges quotidiens afin de mettre en lumière les acteurs de l’agriculture, l’actualité du secteur et la gastronomie française.
La radio RTL sera délocalisée au SIA Porte de Versailles Pavillon 4 sur le stand d’Interfel l’interprofession des fruits et légumes frais. Pour la 3e année consécutive, le Groupe M6 est partenaire officiel de la 62e édition du Salon International de l’Agriculture et proposera un stand entièrement dédié à ses marques et programmes.

Les toutes premières heures du SIA sur RTL

Ce samedi 21 février de 6h à 9h15, Stéphane Carpentier sera présent pour "RTL Matin Week End", trois heures avant l’ouverture officielle du Salon afin de suivre les préparatifs et les premiers visiteurs. Le mardi 24 février de 4h30 à 7h00, Jérôme Florin et Marina Giraudeau assureront "RTL Petit Matin" en direct. Marina Giraudeau interviendra en fil rouge dès 04h30 pour plonger les auditeurs dans les premières heures d’une journée au SIA.

Un jeu national événement sur 9 jours

À l’occasion du SIA, RTL déploie un dispositif de jeu national articulé sur 9 jours. 8 Valises RTL sont cachées dans 8 fermes dans 8 régions en France. Chaque jour du 21 au 28 février une ferme différente est mise à l’honneur. Des indices sont diffusés à l’antenne sur RTL.fr et sur les réseaux sociaux. Le premier auditeur à se présenter sur l’exploitation remporte la Valise.
Tous les autres auditeurs présents peuvent participer à la "Valise en Or" exposée sur le stand RTL au SIA du 21 février au 1er mars. Le 1er mars un tirage au sort parmi les bulletins recueillis au Salon et dans les fermes désignera le ou la vainqueur de cette valise avec un cadeau exceptionnel.

Une couverture éditoriale quotidienne

Les journalistes Nathan Bocard et Samuel Goldschmidt seront présents chaque jour au SIA afin de traiter l’actualité agricole et environnementale. Chaque jour une région sera mise à l’honneur à travers l’intervention d’un agriculteur interviewé au micro de Samuel Goldschmidt ou de Nathan Bocard pour présenter une initiative agricole innovante et porteuse d’impact positif pour le territoire. Hortense Crépin sera en direct dans "RTL Midi" le mercredi 25 février de 12h30 à 14h pour informer sur les dernières nouvelles du monde agricole et accueillir des personnalités clés du secteur. Les auditeurs ont la parole à 13h avec des agriculteurs et des auditeurs au micro depuis le SIA et partout en France. Par ailleurs, Vincent Parizot assurera deux heures d’information en direct le jeudi 26 février de 18h à 20h.

Des émissions spéciales et des rendez-vous en direct

Laurent Gerra et Jade proposeront deux chroniques diffusées les mercredi 25 et jeudi 26 février à 8h50 dans "RTL Matin" enregistrées le 24 février à 11h. Virginie Lemoine sera invitée le 26 février. Faustine Bollaert enregistrera le 24 février à 14h30 deux émissions de "Un jour une vie" diffusées les 25 et 26 février de 9h30 à 10h.
Jean-Alphonse Richard sera à l’antenne le vendredi 27 février de 14h à 15h dans "L’heure du crime". Les samedis 21 et 28 février de 10h15 à 11h30 et les dimanches 22 février et 1er mars de 10h15 à 12h, Éric Jean Jean proposera 4 émissions en direct avec la participation des auditeurs et visiteurs du Salon.

Tags : délocalisation, RTL, SIA 2025, Stéphane Carpentier



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication