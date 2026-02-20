Neuf jours de direct depuis la plus grande ferme de France pour RTL

À l’occasion du SIA, RTL déploie un dispositif de jeu national articulé sur 9 jours. 8 Valises RTL sont cachées dans 8 fermes dans 8 régions en France. Chaque jour du 21 au 28 février une ferme différente est mise à l’honneur. Des indices sont diffusés à l’antenne sur RTL.fr et sur les réseaux sociaux. Le premier auditeur à se présenter sur l’exploitation remporte la Valise.

Tous les autres auditeurs présents peuvent participer à la "Valise en Or" exposée sur le stand RTL au SIA du 21 février au 1er mars. Le 1er mars un tirage au sort parmi les bulletins recueillis au Salon et dans les fermes désignera le ou la vainqueur de cette valise avec un cadeau exceptionnel.