Fanscore et IA : le duo qui booste la programmation musicale

Plus qu’un simple tableau de bord, la plateforme de Fanscore devient un outil de prédiction. L’IA ne se contente pas de dire ce qui plaît aujourd’hui. Elle cherche à détecter les futurs hits. “Il ne s’agit pas de classer les titres bêtement. Il faut créer du mouvement”, insiste Bruno Witek. Michaël Leveque abonde : “Grâce à la recherche musicale, on comprend mieux la durée de vie d’un titre. Ce qu’on ne savait pas avant, c’est à quel moment un titre est fatigué pour l’auditeur. Maintenant, on peut le voir et agir”. Aujourd’hui encore, l’intégration des données Fanscore dans les logiciels de programmation comme Selector se fait manuellement. Mais cela ne devrait pas durer. Des échanges sont en cours avec RCS pour automatiser complètement le transfert des résultats, notamment les scores de burn et de préférence, directement dans les systèmes de rotation. “On y est presque. Le but, c’est de programmer une radio sans perdre une matinée à trier les titres”, note Bruno Witek, déjà en contact avec les équipes de RCS France.