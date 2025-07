L’été, une saison studieuse pour les radios locales

Et si la saison estivale était l’occasion rêvée de renforcer le lien avec les auditeurs ? Loin d’être une période creuse, l’été s’affirme comme un moment stratégique pour les stations de radio, à condition de bien l’aborder. Pour Bruno Witek, fondateur de Fan Score Music et figure reconnue du conseil radio, cette saison est même propice à l’expérimentation, pour soigner son image, travailler sa grille et préparer une rentrée en force. Une vision optimiste et lucide, loin des discours catastrophistes.